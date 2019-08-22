РИАМО - 22 авг. Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в поселке Радовицкий городского округа Шатура, в результате происшествия один человек пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Вечером 21 августа поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Радовицкий, улица Мира.

«В 20:45 – ликвидация пожара. Есть пострадавший», – говорится в сообщении.

Для ликвидации происшествия привлекались три единицы техники и девять человек.

По губернаторской программе «Безопасность Подмосковья» с 2013 года в регионе поставлено на боевое дежурство 83 новых пожарных депо.

По словам вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова, в 2019 году в регионе на постоянной основе оказывают помощь профессиональным пожарным и спасателям 1250 добровольцев.