РИАМО - 21 авг. По требованию инспекторов Госадмтехнадзора Московской области возле 16 автобусных остановок на территории округа Серебряные Пруды привели в должный вид прилегающую территорию, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Работы по выявлению и устранению неподобающего содержания автобусных остановок проводили с 12 по 16 августа в рамках плановой операции «Дорога».

«МО «Мосавтодор» устранило нарушения в состоянии и содержании прилегающих к 16 автобусным остановкам территорий на автомобильных дорогах Серебряные Пруды - Зарайск и Серебряные Пруды - Митякино», — сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что в рамках этой же операции рабочие очистили от незаконной рекламы фасады пяти остановочных павильонов.