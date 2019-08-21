РИАМО - 21 авг. Жителям Подмосковья рассказали о признаках, по которым можно выявить детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

По словам специалистов участковой социальной службы Серпуховского районного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, чем раньше окружающие, в том числе родители других детей, выявят проблемного ребенка, тем быстрее ему можно будет помочь без серьезных последствий для его психики и здоровья.

«Если ребенок постоянно имеет неопрятный внешний вид; от него исходит неприятный запах; он одет не по сезону или не в соответствии со своим полом; выглядит болезненным и вялым; имеет заболевания, раны, синяки – нужно звонить на горячую линию отделения участковой социальной службы», – говорится в сообщении.

Кроме того, нужно обратить внимание на отношение к ребенку со стороны родителей. Если они часто ругаются, кричат на него, не гуляют с ним длительное время и не приходят в поликлинику на медицинский осмотр, о подобных фактах нужно оперативно сообщать в органы соцслужбы.

После сообщения о нарушении прав ребенка создается рабочая группа, в которую входят три специалиста: они приходят в семью, оценивают ситуацию и начинают вести работу с родителями.

Специалисты помогают им в том числе оформить медицинский полис, записать к узким специалистам, объясняют, как оформить полагающиеся выплаты на ребенка, и учат ухаживать за малышом.

Номер горячей линии отделения участковой социальной службы: 8 (916) 770-76-59.