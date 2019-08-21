РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 авг. В подмосковном Подольске участок под жилым комплексом «Авеню» на улице Рабочая ошибочно внесли в охранную зону, на снятие обременения потребуется от 30 дней, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации городского круга.

«В ответ на запросы администрации Подольска инвестор-застройщик ООО «СтройИнвест» предоставил информацию, что земельный участок, на котором расположен построенный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземным гаражом на улице Рабочая, 4, с инженерными сетями и сооружениями, ошибочно внесен в охранную зону. Ориентировочный срок снятия обременения от 30 дней», – говорится в сообщении.

В настоящее время направлено уведомление в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области с просьбой исправить допущенною ошибку и снять обременение с указанного земельного участка.

Пакет необходимых регламентирующих документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию строительного объекта будет подан в Министерство жилищной политики Московской области после снятия обременения (в виде статуса охранной зоны) с земельного участка.