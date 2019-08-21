РИАМО - 21 авг. Благоустройство ряда дворов в подмосковном Красногорске идет с отставанием по срокам, причинами этого стали плохие погодные условия, сбои поставок и коррективы жителей, подрядчикам напомнили об ответственности за срыв сроков без уважительной причины, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина осмотрела дворы, благоустройство которых отстает от графика. Всего в 2019 году в Красногорске в программу комплексного благоустройства включены 32 двора. Работы на 11 из них в настоящее время уже завершены. Хаймурзина проверила, в каком состоянии находятся остальные объекты в ходе рабочей поездки вместе с представителями подрядных организаций.

«Подрядчик, принимая решение участвовать в конкурсе на выполнение работ, должен отдавать себе отчет и нести полную ответственность за то, что он на себя принимает обязательства. Мы видим вопиющее нарушение сроков по нескольким объектам и будем разбираться, по каким причинам это произошло», — сказала глава округа.

Так, в ходе проверки количества благоустроенных дворовых территорий по улице Лесная выяснилось, что подрядчик ООО «Инстракт» отложил сдачу работ почти на месяц по причине сбоя в поставке малых архитектурных форм. Представители компании заверили, что благоустройство полностью завершится к концу августа.

На сроки выполнения работ по благоустройству повлияли и неблагоприятные погодные условия. В связи с затяжными дождями многие подрядчики не могли приступить к укладке резинового покрытия.

Сдвиг времени окончания работ во многих случаях связан с тем, что в уже готовый и согласованный проект благоустройства по просьбе жителей вносились значительные коррективы.

Например, жители двора домов №№16, 18 и 20 на Павшинском бульваре вместо пешеходной дорожки, состояние которой не требует ремонта, попросили сделать навес для воркаута и перголы для тихой зоны. Благоустройство этой зоны завершится к концу недели.

«За вчерашний день мы уложили 418 квадратных метров резинового покрытия, но ночью жители его испортили, на восстановление покрытия потребуется дополнительно 3-4 дня», — пояснил директор по строительству ООО «Стройхолдинг» Денис Костин.

Хаймурзина дала поручение профильным подразделениям проверить все факты недобросовестного исполнения подрядчиками своих обязательств. В отношении тех, кто не соблюдает сроки без уважительной причины, будут приняты административные меры в рамках закона.