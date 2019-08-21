РИАМО - 21 авг. Тринадцать дополнительных электричек начнут ходить от станции «Железнодорожная» в округе Балашиха до Курского вокзала и станции «Карачарово» в Москве, и обратно, что станет возможным после введения в эксплуатацию четвертого главного пути на Горьковском направлении МЖД, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Путь появится на участке Карачарово – Железнодорожная, его протяженность составит 19 километров. Его возвели по инвестиционной программе ОАО «РЖД» при софинансировании федерального бюджета и средств Москвы.

«Пять дополнительных «экспрессов» (поезда 7000-й нумерации) будут курсировать на участке Курский вокзал – Железнодорожная, из них четыре – по рабочим дням, а один – ежедневно. Восемь дополнительных поездов (6000-й нумерации) станут выполнять рейсы по рабочим дням на участке Карачарово – Железнодорожная», — говорится в сообщении.

Таким образом, станция «Карачарово» обретает статус зонной – она станет начальной и конечной точкой маршрута для ряда электричек.

Со станции «Карачарово» пассажиры могут перейти на станцию «Нижегородская» МЦК. В рамках программы ОАО «РЖД» и правительства Москвы по интеграции радиальных направлений железной дороги с МЦК станция «Карачарово» вплотную перенесли к кольцу, для пассажиров построили удобную и современную пассажирскую инфраструктуру по принципу безбарьерной среды. Пересадка оборудована лифтами, эскалаторами, динамическими информационными табло.

В настоящее время действует пересадка, она организована по временному маршруту, но с завершением строительства ТПУ «Рязанская» для пассажиров откроют удобный переход в теплом контуре, пересадка будет занимать считанные минуты.

С 22 августа скорректирован график движения некоторых электричек Горьковского направления. В частности, изменено время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Ознакомиться с расписанием можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Компания ОАО «РЖД» продолжает развивать железнодорожную инфраструктуру Горьковского направления МЖД в сторону города Балашиха. На станции «Реутово» идет строительство эстакады протяженностью 1,7 километров.

Двухъярусная развязка разведет потоки поездов на этом участке, в результате чего пригородные поезда, сворачивающие на Балашиху, не будут пересекать пути, по которым идут электрички со стороны Железнодорожного. Строительство железнодорожной развязки выполнено более чем на 75%.

Также начаты подготовительные работы для строительства второго главного пути на участке Реутово – Балашиха.