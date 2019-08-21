РИАМО - 21 авг. 3,3 тысячи новых мест появится в школах Подмосковья с осени благодаря заведениям, возведенным на средства инвесторов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«С сентября в Подмосковье помимо восьми бюджетных школ заработают четыре, построенные за счет инвесторов. Четыре новые школы <…> 2 сентября смогут принять ребят Подмосковья в Люберцах, Ступине, Долгопрудном и Ленинском городском округе», − сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Школа в Ленинском округе, расположенная в деревне Боброво, примет 1375 ребят. Застройщиком выступает ООО «Лотан» (входит в cостав ГК «ПИК»). Школа в городе Люберцы на улице Камовой рассчитана на 1100 мест, ее застройщик – ГК «Самолет».

В образовательном учреждении в городе Долгопрудный на Старом Дмитровском шоссе предусмотрено 22 класса. 550 школьников начнут учебный год в новом современном здании. Застройщиком выступило ООО «ДСК-7».

Школа в Ступине, возведенная в селе Верзилово городского поселения Жилево, примет 275 учеников, там реализована первая очередь строительства. Застройщик – ООО «ПромАльянс» (входит в состав ГК MR Group).

Всего на 2019-2021 годы в Московской области запланировано строительство 25 школ за счет внебюджетных источников финансирования.