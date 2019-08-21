РИАМО - 21 авг. С 24 по 25 августа в парке Горького пройдет второй международный фестиваль дрон-рейсинга Rostec Drone Festival, сообщается на сайте фестиваля.

«Побороться за звание лучшего и разыграть призовой фонд в размере 2,5 миллиона рублей в Москву приедут 32 профессиональных пилота, 16 из которых представляют Испанию, Германию, Латвию, Белоруссию, Польшу, Австрию, Израиль, Швецию, Южную Корею, Францию», – говорится в сообщении.

Кроме захватывающей гонки гостей Фестиваля ждут симуляторы, зона полетов, лекторий, экспозиция, различные аттракционы и развлечения, показательные шоу-программы и многое другое.

На площадке можно будет узнать все о беспилотниках, научиться ими управлять, узнать больше об их конструкции и даже стань настоящим гонщиком воздушного болида.

18 августа парк Горького отметил 91-й день рождения. К празднованию присоединились 118 тысяч человек. Перед ними выступили спортсмены и мастера уличного искусства, популярные исполнители и диджеи.

На площади перед фонтаном и Пушкинской набережной прошли основные мероприятия: звезды эстрады исполнили хиты, а повара московских ресторанов угостили посетителей ханским кебабом с лавашом и острым перцем, бургерами с мраморной говядиной и другими блюдами. А в зоне отдыха открылся скейтпарк.