РИАМО - 21 авг. Близкие, коллеги и поклонники смогут проститься с композитором, народным артистом РФ Романом Леденевым 22 августа в столице, сообщается на сайте союза кинематографистов РФ.

Леденев умер 15 августа. Ему было 88 лет.

«Прощание состоится 22 августа в 11:00 по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 25, ритуальный зал ЦКБ», — говорится в сообщении.

Леденев написал музыку к кинофильмам «Поэма о крыльях», «Странная женщина», «Вся королевская рать», «Дядюшкин сон» и многим другим.