РИАМО – 21 авг. Более 3 тысяч кружков претендуют на получение сертификата участника проекта «Наука в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Ольги Забраловой.

«В третьем квартале к нам поступило более 3,2 тысячи заявок от образовательных организаций региона на участие в Московском областном образовательном проекте «Наука в Подмосковье». После прохождения отбора лучшие из них получат сертификат проекта – знак качества передовых коллективов или школьных кружков», – сказала Забралова.

Она пояснила, что проект «Наука в Подмосковье» направлен на развитие объединений технической и естественнонаучной направленностей, выявление и раскрытие талантов учащихся в сфере науки и технологий.

«Это довольно новый для нас проект, но мы уже видим отклик от образовательных учреждений. Все те, кто подал заявки, должны будут пройти отбор: эксперты проанализируют содержательную часть реализуемых программ обучения, результаты работы, количество учащихся, занявших призовые места на различных конкурсах, а также информационную открытость объединений. Наиболее активны учреждения в Балашихе, Одинцове и Люберцах», – подчеркнула Забралова.

По ее мнению, необходимо, чтобы дополнительное образование в равной мере было доступно всем жителям, а также реализовывалось по высоким стандартам.

За первое полугодие в проекте приняли участие почти 120 тысяч обучающихся, большая часть из них школьники – 72,5 тысяч.