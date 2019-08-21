РИАМО - 21 авг. В Подмосковье 23 августа выберут лучшего лесника и лучшего лесного пожарного 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«На территории Виноградовского лесничества 23 августа 2019 года традиционно пройдут ежегодный смотр-конкурс Московской области на звание «Лесник года» и региональный этап V Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный», приуроченные к профессиональному празднику работников лесного хозяйства – Дню работников леса», – говорится в сообщении.

В смотре-конкурсе «Лесник года 2019» примут участие 19 человек – лучших лесников региона, которые представляют лесничества ГКУ МО «Мособллес». Для выявления профессиональных навыков и мастерства участников в программу областного смотра-конкурса включены теоретическая и практическая части.

Лесным пожарным – 14 представителям центрального аппарата и филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз» – в конкурсе «Лучший лесной пожарный 2019» предстоит преодолеть с грузом в 20 килограммов дистанцию 50 метров, пройти со спецоснащением по вкопанным столбикам и бревну, преодолеть наклонные бревна и потушить из ранцевого огнетушителя и с помощью мотопомпы условный низовой пожар, а также выполнить раскряжевку бревна бензопилой.