РИАМО - 21 авг. Сотрудники управления Россельхознадзора предотвратили ввоз в Подмосковье растений из Венгрии, зараженных цветочным трипсом, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

10 августа на склад временного хранения ЗАО «Логистический центр Западные Ворота» в Можайском округе поступила партия горшечных растений кампанулы. На фитосанитарном контрольном посту выявили западный цветочный трипс, который признан карантинным на территории Российской Федерации.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)», — говорится в сообщении.

Зараженные горшечные растения уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Он проявляет себя на растениях в виде светлых пятен или полос с четкими краями и экскрементами трипсов в виде скоплений темных, очень мелких пятен.