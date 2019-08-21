РИАМО - 21 авг. Три компании уличили в картельном сговоре на торгах на благоустройство и содержание кладбищ в Раменском округе, начался сбор и анализ дополнительных доказательств и фактов картели этих компаний на других аукционах, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

МКУ «Центр закупок» Раменского городского округа организовало торги на содержание и благоустройство кладбищ на территории муниципалитета. ООО «Наш дом», ООО «Бизнестрейд» и ИП Бурмистровой И.Н отказались от конкурентной борьбы, подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены в 3% от начальной (максимальной) цены, что привело к завышенной сумме контракта. Московское областное УФАС России выявило в их действиях признаки картельного соглашения.

«По данному факту Управлением возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении (компаний - ред.) по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции»», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведется сбор и анализ дополнительных доказательств и фактов реализации данного соглашения на других электронных аукционах.