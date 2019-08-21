РИАМО - 21 авг. Из наземного вестибюля станции «Можайская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена можно будет перейти на станции «синей» и «голубой» веток подземки, второй вестибюль будет подземным, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города.

«Северный вестибюль станции «Можайская» БКЛ запроектирован наземным, помимо станции БКЛ, из вестибюля можно будет пройти на платформы станции «Кунцевская» Филевской линии и одноименной станции Арбатско-Покровской линий», — сказал руководитель департамента Андрей Бочкарев.

Второй вестибюль станции «Можайская», южный, будет находиться под землей, и выходы из него будут вести к улице Ивана Франко и платформе «Кунцево 1» Белорусского направления МЖД.

Участок Большой кольцевой линии метро от станции «Карамышевская» до станции «Можайская» планируют открыть в 2021 году. В настоящее время на площадке строительства станции «Можайская» выполняется устройство ограждающих конструкций станционного комплекса, производится выемка грунта из котлована.

«Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что Большая кольцевая линия – это самый сложный транспортный проект Москвы», — добавил Бочкарев.

При проходке тоннелей задействуют десятиметровые и шестиметровые щиты. Условия на ряде участков таковы, что рабочим приходится их прокладывать почти вручную отбойными молотками.

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