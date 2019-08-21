РИАМО – 21 авг. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе ЗАО «СодикоМ-Центр» о нарушении закона о закупках, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Ранее в управление поступила жалоба ЗАО «СодикоМ-Центр» на действия АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» при проведении электронного аукциона на поставку и ввод в эксплуатацию тяжелых токарных станков ЧПУ.

«По результатам рассмотрения, управление признало жалобу общества необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ЗАО «СодикоМ-Центр» обратилось в суд», – отмечается в сообщении.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал обществу в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.