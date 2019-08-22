РИАМО - 22 авг. В столичном магазине сети «Читай-город» в торговом центре «Европейский» в четверг в 19:00 состоится презентация первой книги популярного блогера Андрея Клеверина, пишущего об отношениях между мужчиной и женщиной, говорится в сообщении пресс-службы сети книжных магазинов.

«Андрей Клеверин – обладатель премии Инстапапа-2017, успешный IT-предприниматель, семьянин с 20-летним стажем, отец пяти сыновей и автор одного из самых популярных блогов об отношениях и воспитании. Он встретится с читателями, чтобы представить свою первую книгу «Ей о нем. Узнать, понять и стать счастливой». Это подробное руководство по правильному взаимодействию с мужчинами и личному счастью рядом с ним», – говорится в сообщении.

Автор откровенно рассказывает, как мужчины мыслят, каковы мотивы их поступков, а главное, как вести себя с ними, чтобы семейная жизнь удалась. Хотя Клеверин отказывается считать себя экспертом по отношениям, по сути это так и есть. Его блог читают более 400 тысяч подписчиков, а совокупная аудитория его и его жены Ирины превышает миллион – все хотят знать, в чем секрет их супружеского счастья и как применить этот опыт в своей жизни.

В книге «Ей о нем» Клеверин как профи в сфере IT дает четкие алгоритмы, которые легко реализовать. Например, где встретить настоящего мужчину, как избежать ошибок в начале отношений, что делать, если мужчина не хочет жениться или ревнует, жадничает, изменяет и изводит тотальным контролем.

Он не боится говорить на сложные темы: как быть, если супруг не хочет иметь детей, как мужчины относятся к разведенным женщинам с детьми, как растить мальчика без отца, и о многом другом, что находит живой отклик у читателей его блога.

На встрече все желающие смогут задать Клеверину любые вопросы, а также взять автограф. Начало мероприятия в 19:00.