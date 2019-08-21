РИАМО - 21 авг. На Новодевичьем кладбище в столице 9 сентября в 13:00 торжественно откроют памятник народному артисту СССР, лауреату Государственной премии, ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Этушу, сообщается на сайте Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

«Идея оформления памятника — Максим Обрезков. Архитектор - Елена Копелиович. Автор профиля — художник Сергей Загаровский. Памятник выполнен в соответствии с пожеланиями Владимира Абрамовича Этуша, сделанными им при жизни. Изготовлен и установлен на личные средства семьи», — говорится в сообщении.

Народный артист СССР Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. Со школьных лет он занимался в театральном кружке, а в 1940 году поступил в Театральное училище имени Щукина. На счету Этуша огромное множество ролей в кино. Зрителям он запомнился в комедиях Леонида Гайдая – товарищ Саахов в «Кавказской пленнице» (1966), инженер Брунс в «Двенадцати стульях» (1971), Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), а также во многих других кинокартинах.