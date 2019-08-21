РИАМО - 21 авг. Арбитражный суд столицы отклонил апелляцию Райффайзенбанка, в которой он хотел оспорить решение оштрафовать его на 600 тысяч рублей за рассылку рекламы по СМС, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее в подмосковное УФАС обратились граждане с жалобой, что без их согласия получали рекламу от банка в СМС-сообщениях. Из-за этого в отношении общества возбудили административные расследования. Антимонопольная служба выяснила, что согласие от физических лиц на получение рекламы было, но были допущены другие нарушения при распространении рекламы.

«Отсутствует полное наименование лиц, оказывающего финансовые услуги, отсутствует информация о всех условиях, определяющих полную стоимость займа для заемщика», — говорится в сообщении.

В результате подмосковное УФАС постановило привлечь АО «Райффайзенбанк» к административной ответственности в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Не согласившись с указанными постановлениями, общество обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал АО «Райффайзенбанк» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановлений Московского областного УФАС России.

Банк нарушил федеральный закон «О рекламе».