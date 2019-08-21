РИАМО – 21 авг. Масштабный памятник для Ржевского мемориала отольют в Солнечногорске за четыре месяца, на него израсходуют около 80 тонн высококачественной бронзы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Главную скульптуру монумента в память о погибших под Ржевом советских воинах отливают в мастерской именитого скульптора Александра Рукавишникова в Солнечногорске. Объемные работы планируют завершить до конца 2019 года.

«25-метровую скульптуру отливают из 600 частей, которые затем соберут вместе. Слитки бронзы загружают в печь, плавят при температуре около 1260 градусов до жидкого состояния и заливают в готовые формы. На изготовление памятника потребуется не менее 80 тонн бронзы», – отмечается в сообщении.

Мастерская в Солнечногорске имеет весомые преимущества.

«Здесь отливают не из цветмета, а из маркированной бронзы, которая тонируется однородно без цветовых «заплаток». Уже сейчас можно отметить высокое качество отливки, точно повторяющей восковые слепки с высокой детализацией. Подготовительные работы шли два года, но и сейчас я очень взволнован, не каждому скульптору удается сделать работу такого масштаба и исторического значения», – подчеркнул скульптор Андрей Коробцов.

Монумент выполнен в лучших традициях советского монументального искусства и носит уникальные, нигде не встречающиеся в мире художественные и технические особенности.

Скульптура представляет собой собирательный образ советского солдата. Автор монумента проработал около 80 эскизов. В основу окончательной идеи легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

Памятник олицетворяет растворяющуюся в воздухе фигуру, нижняя часть которой трансформируется в журавлиную стаю. Боец облачен в гимнастерку и плащ-палатку образца 1939 года. Сохранить историческую достоверность образа помогли сотрудники Российского военно-исторического общества.

Финальный монтаж будет проходить на площадке мемориала – 10-метровом восьмигранном насыпном кургане близ федеральной трассы Москва – Рига у деревни Хорошево, где шли ожесточенные бои.

«Для транспортировки скульптуры потребуется не менее 30 большегрузных машин. Бронзовые части навесят на каркас, сварят, зачистят швы и отполируют. Сейчас на месте идут работы по строительству основания, постамента и несущего каркаса. Торжественное открытие будет приурочено к 75-летию Великой Победы», – поясняется в материале.

Памятник создается без привлечения федеральных средств, на народные пожертвования, которые приходят со всех уголков России, Белоруссии и из-за рубежа. Две трети всей суммы внесло Союзное государство. Внести свой вклад в создание мемориала может каждый. О способах помощи – на официальном сайте подоржевом.рф.

Ржевский мемориальный комплекс создают в память обо всех советских солдатах Великой Отечественной войны. Имена павших будут увековечены на стальных плитах и в мультимедийной экспозиции музейного павильона, который станет филиалом Музея Победы.