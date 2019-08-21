РИАМО - 21 авг. На набережной озера Сенеж в Солнечногорске на 70% завершили благоустройство второй очереди, там уже установили площадку для воркаута, а также появилось основание для дорожно-тропиночной сети и велодорожки, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

После завершения благоустройства протяженность велодорожки увеличится на 2 километра. Скоро завершат обустройство пирса. В рамках второго этапа благоустройства набережной будет создан еще один пляж, обустроена детская площадка, спортивная зона, зоны тихого отдыха. Для рыбаков будет обустроен отдельный причал.

«Набережная озера Сенеж со стороны «Выстрела» постепенно приобретает новые очертания. Работы по благоустройству второй очереди продолжаются, и уже совсем скоро в округе появится еще одно место притяжения для жителей и гостей Солнечногорья», — сказал глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

Вблизи ДК «Выстрел» будет размещена площадка для воркаута. Появятся песчаный пляж и амфитеатр для солнечных ванн.

В настоящее время набережная озера Сенеж является излюбленным местом отдыха как для местных жителей, так и для туристов. После первого этапа благоустройства здесь появились велодорожки, современная пешеходная зона с разнообразными малыми архитектурными формами. Также есть локация для ярких фотосессий — цветочная арка, украсили которую порядка 2 тысяч цветов.