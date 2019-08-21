РИАМО - 21 авг. Следователи устанавливают обстоятельства получения мужчиной сильнейших ожогов на юге столицы, пострадавший доставлен в больницу, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

В среду на Касимовской улице в столице мужчина распивал спиртные напитки во дворе дома. Прохожий сделал ему замечание, затем он облил мужчину, деревянную лавку и стол горючей смесью. Совершив поджог, мужчина ушел в неизвестном направлении.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве проводится проверка», — говорится в сообщении.

Потерпевшего в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами доставили в больницу.

Мужчина, совершивший поджог, установлен и в ближайшее время будет доставлен в следственный отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Момент поджога мужчины во дворе на юге Москвы. ВИДЕО>>