РИАМО - 21 авг. В столице стартует конкурс «Лучший работодатель города Москвы», заявки можно подавать до 6 сентября, сообщается на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«К участию в конкурсе допускаются организации независимо от формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и видов экономической деятельности, а также их филиалы», – говорится в сообщении.

Конкурс проводится в целях вовлечения городских организаций в реализацию программ, направленных на содействие занятости населения.

Итоги конкурса подведет оргкомитет по представлению экспертной рабочей группы, в состав которой вошли представители органов исполнительной власти Москвы, московской Федерации профсоюзов и Московской конфедерации промышленников и предпринимателей.

Заявки принимаются до 6 сентября 2019 года. Прием заявок осуществляется по адресу: улица Новая Басманная, дом 10, строение 1, кабинет 102.

К примеру, в категории «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы» уже заявлено АО «Мосгаз».

«У нас сложнейшее наукоемкое производство, связанное с обеспечением надежного и безопасного газоснабжения крупнейшего мегаполиса мира. И люди, работающие на таких ответственных участках городского хозяйства, должны чувствовать свою защищенность, иметь комфортные условия для работы и достойные социальные гарантии. Для этого в компании совместно с профсоюзами ведется постоянная работа по совершенствованию коллективного договора. Особое внимание мы уделяем поддержке семей сотрудников с детьми», - сказал генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.