РИАМО - 22 авг. Власти Москвы подготовили масштабные мероприятия в честь празднования Дня Государственного флага РФ, которые пройдут на 33 городских площадках в четверг и пятницу, 23 августа, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Центральным мероприятием станет концерт 24 августа на проспекте Академика Сахарова. В нем примут участие: Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, «Голубые береты», «Сурганова и оркестр», Натан, Amchi, Ars-N, военные духовые оркестры.
До начала концерта в 11:00 состоится флешмоб «Флаг-рекордсмен». Волонтеры из разных объединений и движений развернут на проспекте Сахарова полотно, состоящее из 2 тысяч флагов российских городов, а также общественных организаций. На полотне будет читаться слово «Россия», сложенное из цветов триколора. После этого будет развернут бело-сине-красный флаг России. Участие во флешмобе примут более 1 тысячи человек.
День флага России отметят концертами, флешмобами, квестами и представлениями в парках, скверах, на центральных улицах и площадях города.
Праздничные мероприятия пройдут в парке Победы на Поклонной горе, музее-заповеднике «Коломенское», Екатерининском парке, саду «Эрмитаж», и восьми кинотеатрах – «Молодежный», «Вымпел», «Березка», «Искра», «Тула», «Сатурн», «Спутник», «Полет».
В 2019 году исполняется 350 лет государственному флагу России. Первое упоминание о трехцветных стягах встречается в указах царя Алексея Михайловича Романова от 1669 года. Царь повелел изготовить их для нового корабля.
В деревне Дединово в Луховицах в 1668 году был построен, а в 1669 году спущен на воду первый русский военный корабль «Орел». Многие историки и краеведы сходятся во мнении, что именно тогда на его борту был впервые поднят российский государственный флаг.
В наши дни флаг страны представляет собой полотнище, состоящее из трех равновеликих горизонтальных полос белого, синего и красного цветов. Он был утвержден 22 августа 1991 года. С 1994 года по всей стране 22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации.
Что вы знаете о российском триколоре?
11 вопросов | Пройден 359 раз
22 августа отмечается День Государственного флага РФ. Пройдите викторину РИАМО об истории российского триколора.
Впервые флаг бело сине красного цвета был поднят на первом русском военном корабле «Орел». Об этом свидетельствует указ царя Алексея Михайловича о закупке тканей белого, синего и красного цветов для корабельного флага. По мнению историков, флаг выглядел не так, как сейчас.
«Ястреб»
«Беркут»
«Петр I»
Что вы знаете о российском триколоре? (3/11)
Кто из русских царей впервые поднял триколор на военном корабле почти в таком же виде, как он выглядит сегодня?
В Морском уставе Петра I от 1720 года указано, что торговым флагом России будет являться полотно из полос белого, синего и красного цвета. По словам главного герольдмейстера России Георгия Вилинбахова, по традиции цвета торгового флага совпадают с цветами государственного. Когда Петр дал бело-сине-красный флаг торговым и гражданским судам, тем самым он закрепил за ним функцию государственного.
Государственным флагом
Личным флагом царя
Что вы знаете о российском триколоре? (5/11)
Флаг какой страны похож на российский триколор, но полосы расположены в другом порядке?
В 1896 году Николай II признал бело-сине-красный флаг национальным вместо черно-желто-белого. Это был последний флаг Российской империи. До этого в России существовало «двоефлажие», то есть использовались два флага – романовский черно-желто-белый флаг и петровский триколор.
Что вы знаете о российском триколоре? (9/11)
На какой флаг в 1918 году большевики заменили российский триколор?
Впервые флаг России был поднят на флагштоке Кремля 25 декабря 1991 года. 22 августа 1991 года, после победы над ГКЧП, Верховный Совет РСФСР принял постановление о признании государственным бело-сине-красного флага.
В 1992 году
В 1993 году
В 1991 году, после августовского путча, триколор вернулся в качестве государственного флага РСФСР, а в 1993 году президент РФ Борис Ельцин подписал указ «О Государственном флаге Российской Федерации».
Что вы знаете о российском триколоре? (11/11)
Кто из российских руководителей официально ввел День государственного флага РФ?
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии