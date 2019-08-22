РИАМО - 22 авг. Власти Москвы подготовили масштабные мероприятия в честь празднования Дня Государственного флага РФ, которые пройдут на 33 городских площадках в четверг и пятницу, 23 августа, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Центральным мероприятием станет концерт 24 августа на проспекте Академика Сахарова. В нем примут участие: Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, «Голубые береты», «Сурганова и оркестр», Натан, Amchi, Ars-N, военные духовые оркестры.

До начала концерта в 11:00 состоится флешмоб «Флаг-рекордсмен». Волонтеры из разных объединений и движений развернут на проспекте Сахарова полотно, состоящее из 2 тысяч флагов российских городов, а также общественных организаций. На полотне будет читаться слово «Россия», сложенное из цветов триколора. После этого будет развернут бело-сине-красный флаг России. Участие во флешмобе примут более 1 тысячи человек.

День флага России отметят концертами, флешмобами, квестами и представлениями в парках, скверах, на центральных улицах и площадях города.

Праздничные мероприятия пройдут в парке Победы на Поклонной горе, музее-заповеднике «Коломенское», Екатерининском парке, саду «Эрмитаж», и восьми кинотеатрах – «Молодежный», «Вымпел», «Березка», «Искра», «Тула», «Сатурн», «Спутник», «Полет».

В 2019 году исполняется 350 лет государственному флагу России. Первое упоминание о трехцветных стягах встречается в указах царя Алексея Михайловича Романова от 1669 года. Царь повелел изготовить их для нового корабля.

В деревне Дединово в Луховицах в 1668 году был построен, а в 1669 году спущен на воду первый русский военный корабль «Орел». Многие историки и краеведы сходятся во мнении, что именно тогда на его борту был впервые поднят российский государственный флаг.

В наши дни флаг страны представляет собой полотнище, состоящее из трех равновеликих горизонтальных полос белого, синего и красного цветов. Он был утвержден 22 августа 1991 года. С 1994 года по всей стране 22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации.