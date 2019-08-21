РИАМО – 21 авг. Образовательные учреждения городского округа Солнечногорск готовятся к новому учебному году, обновленной встретит своих учеников Луневская общеобразовательная школа, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Здесь ремонтируют крышу, актовый зал, меняют вентиляцию в столовой и спортивном зале, ремонтируют входную группу», – отмечается в сообщении.

Первого сентября работы будут завершены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 12 школ должны сдать в эксплуатацию к началу учебного года в Подмосковье, из них восемь бюджетных, 1 сентября за парты сядут более 900 тысяч школьников.