РИАМО - 21 авг. Резидент особой экономической зоны «Дубна» группа компаний «Нордавинд» получила регистрационное удостоверение на два прибора для экспресс-мониторинга работы сердца, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Кардиокомплексы ECG Dongle пользуются спросом не только в России. Уже на протяжении длительного времени большое количество современных гаджетов для выявления сердечно-сосудистых заболеваний инвестор ОЭЗ успешно поставляет более чем в 100 стран мира, среди которых – Великобритания, Китай, Швеция, Испания, ОАЭ, Израиль.

«Официальный статус медицинских изделий открывает новые возможности использования кардиофлешек. Мы надеемся, что теперь наши инновационные приборы будут активно применяться не только в профессиональной отечественной медицине, но сделают продукцию компании еще более конкурентоспособной для высокотехнологичного экспорта за рубеж», – сказала генеральный директор ООО «Нордавинд-Дубна» Надежда Набильская.

ECG Dongle – миниатюрный электрокардиограф с четырьмя электродами весом всего 9 граммов предназначен для самостоятельного использования. Шесть отведений позволяют диагностировать многие кардиозаболевания, в том числе опасные нарушения ритма сердца. Прибор подключается к смартфону, а полученные данные можно сохранить, чтобы затем показать лечащему врачу или выслать в облачный сервис для автоматической расшифровки.

Второй прибор, снимающий электрокардиограмму с помощью 12 отведений, ECG Dongle Full предназначен для профессионального применения. Он весит уже 26 граммов и стоит в 10-15 раз дешевле как отечественных, так и импортных аналогов. Теперь у любой больницы или фельдшерского пункта, ограниченных в средствах на закупку дорогостоящего оборудования, есть возможность диагностировать сердечные заболевания с помощью точного полноценного электрокардиографа.

«Доступные и функциональные приборы компании «Нордавинд-Дубна» позволяют выявить болезнь даже в домашних условиях. И государственной системе здравоохранения ранняя постановка диагноза выгодна, ведь лечение болезни в самом начале обходится во много раз дешевле. После получения официального удостоверения эти изделия смогут использовать в своей работе больницы, специализированные центры, другие медицинские учреждения», – отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.