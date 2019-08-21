РИАМО - 21 авг. Минэкологии Подмосковья назначило производителю металлоконструкций ООО «Строй Маркет» в Балашихе штраф в размере 100 тысяч рублей из-за сжигания мусора, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Нарушение зафиксировали во время одного из рейдов, которые сейчас министерство проводит в восточной части региона. В результате производственных процессов у этой компании возникают отходы в виде деревянной тары, полиэтиленовой пленки и мусора от уборки производственных и офисных помещений.

«В ходе проверки установлено, что работники предприятия сжигали мусор в кирпичной печи, что является грубым нарушением правил обращения с отходами», — говорится в сообщении.

В результате рейдовых мероприятий за аналогичные нарушения были оштрафованы три компании в городском округе Люберцы.