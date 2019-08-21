РИАМО - 21 авг. Во время третьего тестирования электронного голосования в столице никому не удалось взломать систему, явка на голосовании превысила 50%, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов.

В среду прошло третье тестирование системы электронного голосования, эта система будет действовать на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября.

«Явка - 53%. Взлом никому не удался», — написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. На них используют систему электронного голосования. Принять участие в нем смогут жители округов: №1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково, №10 – Северный, Лианозово, Бибирево и №30 – Чертаново Центральное, Чертаново Южное.