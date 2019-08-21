РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 авг. В многофункциональных центрах Королева будут раздавать значки с российским триколором 22 августа, сообщается на странице МФЦ Королева в Instagram.

Значки раздадут в рамках проекта «Чуткая власть» и в связи с празднованием Дня российского флага.

«В рамках проводимой акции каждому посетителю МФЦ будет вручаться памятный значок с изображением российского триколора. Приглашаем вас посетить офисы МФЦ», - говорится в сообщении.

Для маленьких посетителей в офисе МФЦ в ТЦ «Гелиос» в 12:00 начнется анимационная программа.

В городском округе работают четыре офиса МФЦ. Федеральные, региональные и муниципальные услуги можно получить в ТЦ «Гелиос» на проспекте Космонавтов, дом №20А. В микрорайоне Юбилейный офис МФЦ находится по адресу: Пионерская улица, дом №1/4, а в микрорайоне Первомайский – на Советской улице, дом №42 и в ТЦ «Сигма» на улице Калинина, дом №6Б.