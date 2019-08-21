РИАМО - 21 авг. Развитие конкуренции в Одинцовском округе Подмосковья позволило муниципалитету в 2018 году получить более половины поступлений в бюджет от малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

В Подмосковье прошла Всероссийская конференция «Развитие конкуренции в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации», в которой приняли участие представители из 46 регионов Российской Федерации. В среду участники ознакомились с практикой развития конкуренции на территории Одинцовского городского округа, который занимает первое место в Московской области по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Благодаря новым решениям и механизмам развития конкуренции по итогам 2018 года более 50% поступлений в бюджет округа были получены именно от МСП», — говорится в сообщении.

Заместитель главы администрации городского округа Павел Кондрацкий отметил, что привлечению субъектов МСП способствуют развитая инфраструктура поддержки бизнеса, транспортная и шаговая доступность. Важен также диалог с бизнес-сообществом и открытость местных органов власти.

Особый интерес вызвал электронный цифровой реестр объектов потребительского рынка и услуг, который оперативно предоставляет доступную и открытую информацию о торговых объектах.

«Такие электронные посредники - это интересная форма поддержки малых форм бизнеса, и особенно фермерских. То есть это реестры, где субъекты могут разместить информацию о себе, своих товарах и услугах и могут выбирать для себя потенциальных бизнес-партнеров», — подчеркнул начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин.

Участники мероприятия также посетили современные коворкинг-центры и МФЦ, функционирующие на территории округа.

По словам Мишеловина, такие объекты очень помогают предпринимателям начинать и развивать свой бизнес. Чем больше их будет, тем больше у малого и среднего предпринимательства шансов расти, будут появляться новые партнеры не только в муниципалитете и регионе, но и в соседних субъектах РФ.