РИАМО - 21 авг. Жители старшего возраста из Дзержинского поучаствовали в открытой тренировке по силовой гимнастике, которую организовали для них по программе «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Такие занятия будут проводиться на стадионе «Орбита» каждое воскресенье в 14:00 тренерами клуба «Медведь». Они рассчитаны на женщин и мужчин старше 55 лет. На выбор участникам предлагают тренировки самых разнообразных видов.

«Запланированы занятия по зумбе, танцевальной аэробике и йоге», — говорится в сообщении.

Организаторами тренировок выступают Дзержинское управление социальной защиты населения министерства социального развития Московской области и отдел физической культуры и спорта управления развития образования и отраслей социальной сферы администрации города.