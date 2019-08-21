РИАМО - 21 авг. В Москве начал работать музей Московской окружной железной дороги, в котором воссоздали кабинет ее главного проектировщика, макеты паровозного депо и станций, документы, рассказывающие о работе дороги в годы войны и подробности о МЦК, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Музей открылся на станции «Пресня» Московского центрального кольца (МЦК). Он расположился в сохранившемся до наших дней историческом здании, построенном по проекту архитектора Александра Померанцева и открытом в 1908 году.

«Экспозиция музея позволит узнать, как строящаяся Московская окружная железная дорога трансформировалась в современную транспортную систему – МЦК. Эта история отражена в уникальных документах, чертежах, макетах, подлинных элементах железнодорожного транспорта XX века, а современные мультимедийные системы делают это путешествие во времени интересным и увлекательным», — говорится в сообщении.

Начальник Московской железной дороги Михаил Глазков отметил, что экспозиция наглядно демонстрирует, как менялась окружная дорога с момента основания.

В музее воссоздан интерьер кабинета главного инженера-проектировщика окружной дороги, статского советника Петра Рашевского. Помимо мебели и предметов XX века заметное место в помещении будет занимать тач-панель, выполненная как имитация чертежного кульмана. В ней разместили чертежи и уникальные фотографии станций, мостов и других сооружений МОЖД.

Среди экспонатов музея можно будет найти фрагмент рельса 1904 года, который обнаружился во время строительства МЦК. Кроме того, там будут сохранившиеся в единственном экземпляре настенные вокзальные часы фирмы «Павел Буре» и ручной переводной механизм железнодорожной стрелки 1950 года выпуска.

Также там расположили фрагмент подлинного первого автоматизированного устройства маршрутно-релейной централизации со станции «Андроновка» 1956 года – новейшей для того времени системы управления движением поездов. Принцип работы устройства демонстрируется на размещенном рядом экране.

В одном из залов представлены макеты паровозного депо «Лихоборы», остановочного пункта «Военное Поле» и станции «Канатчиково». Для посетителей рядом с макетами установлены планшеты с информацией о станциях дороги и окрестностях.

Отдельная часть экспозиции рассказывает о работе дороги в военные годы и ее роли в обороне Москвы. Железнодорожники обеспечивали фронтовые и эвакуационные перевозки, а на средства рабочих МОЖД был построен бронепоезд «Москва». Этому историческому событию посвящена инсталляция «Строительство бронепоезда в депо».

Один из залов посвящен современному кольцу – МЦК. Транспортный проект реализован ОАО «РЖД» совместно с правительством Москвы. С помощью интерактивной карты посетители могут посмотреть фотографии современных транспортно-пересадочных узлов и узнать историю станций метро.

Открытие музея приурочено к 60-летию со дня образования Московской железной дороги. 21 августа 1959 года был подписан документ, определивший создание МЖД в современных границах.