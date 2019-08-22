РИАМО - 22 авг. День Государственного флага России отметят в четверг в Подмосковье концертами, выставками и тематическими мастер-классами, главное представление состоится в Одинцове, где организуют «Триколор-концерт», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
Концерт пройдет на площадке волейбольного центра и будет посвящен трем цветам российского флага. Белый цвет символизирует мир, совершенство, гармонию, чистоту, синий – постоянство, верность, порядочность, красный – энергию, отвагу, героизм, самопожертвование.
Концерт будет разделен на три блока. В первом выступит актер, певец, звезда музыкального театра Антон Макарский. Во второй части на сцене появится один из самых заметных оперных солистов России, уникальный тенор Алексей Татаринцев. «Красный» блок возьмет на себя популярный актер театра и кино Гоша Куценко.
Автомобилистам региона в день флага по традиции будут раздавать специальные праздничные наклейки с изображением тех, кто составил славу нашей страны. Это Александр Суворов, Александр Пушкин, Дмитрий Менделеев, Юрий Гагарин и многие другие известные личности.
Концерт станет стартом молодежного культурно-образовательного проекта «Великие», направленного на то, чтобы молодежь могла в современном формате получать знания об истории, культуре, краеведении.
Министр культуры региона Нармин Ширалиева подчеркнула, что формат празднования Дня Российского флага родился после бурных обсуждений и оказался успешным, данную молодую традицию будут активно развивать.
Впервые флаг бело сине красного цвета был поднят на первом русском военном корабле «Орел». Об этом свидетельствует указ царя Алексея Михайловича о закупке тканей белого, синего и красного цветов для корабельного флага. По мнению историков, флаг выглядел не так, как сейчас.
«Ястреб»
«Беркут»
«Петр I»
Что вы знаете о российском триколоре? (3/11)
Кто из русских царей впервые поднял триколор на военном корабле почти в таком же виде, как он выглядит сегодня?
В Морском уставе Петра I от 1720 года указано, что торговым флагом России будет являться полотно из полос белого, синего и красного цвета. По словам главного герольдмейстера России Георгия Вилинбахова, по традиции цвета торгового флага совпадают с цветами государственного. Когда Петр дал бело-сине-красный флаг торговым и гражданским судам, тем самым он закрепил за ним функцию государственного.
Государственным флагом
Личным флагом царя
Что вы знаете о российском триколоре? (5/11)
Флаг какой страны похож на российский триколор, но полосы расположены в другом порядке?
В 1896 году Николай II признал бело-сине-красный флаг национальным вместо черно-желто-белого. Это был последний флаг Российской империи. До этого в России существовало «двоефлажие», то есть использовались два флага – романовский черно-желто-белый флаг и петровский триколор.
Что вы знаете о российском триколоре? (9/11)
На какой флаг в 1918 году большевики заменили российский триколор?
Впервые флаг России был поднят на флагштоке Кремля 25 декабря 1991 года. 22 августа 1991 года, после победы над ГКЧП, Верховный Совет РСФСР принял постановление о признании государственным бело-сине-красного флага.
В 1992 году
В 1993 году
В 1991 году, после августовского путча, триколор вернулся в качестве государственного флага РСФСР, а в 1993 году президент РФ Борис Ельцин подписал указ «О Государственном флаге Российской Федерации».
Что вы знаете о российском триколоре? (11/11)
Кто из российских руководителей официально ввел День государственного флага РФ?
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