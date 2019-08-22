РИАМО - 22 авг. День Государственного флага России отметят в четверг в Подмосковье концертами, выставками и тематическими мастер-классами, главное представление состоится в Одинцове, где организуют «Триколор-концерт», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Концерт пройдет на площадке волейбольного центра и будет посвящен трем цветам российского флага. Белый цвет символизирует мир, совершенство, гармонию, чистоту, синий – постоянство, верность, порядочность, красный – энергию, отвагу, героизм, самопожертвование.

Концерт будет разделен на три блока. В первом выступит актер, певец, звезда музыкального театра Антон Макарский. Во второй части на сцене появится один из самых заметных оперных солистов России, уникальный тенор Алексей Татаринцев. «Красный» блок возьмет на себя популярный актер театра и кино Гоша Куценко.

Автомобилистам региона в день флага по традиции будут раздавать специальные праздничные наклейки с изображением тех, кто составил славу нашей страны. Это Александр Суворов, Александр Пушкин, Дмитрий Менделеев, Юрий Гагарин и многие другие известные личности.

Концерт станет стартом молодежного культурно-образовательного проекта «Великие», направленного на то, чтобы молодежь могла в современном формате получать знания об истории, культуре, краеведении.

Министр культуры региона Нармин Ширалиева подчеркнула, что формат празднования Дня Российского флага родился после бурных обсуждений и оказался успешным, данную молодую традицию будут активно развивать.

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