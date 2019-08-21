РИАМО – 21 авг. Комплексное благоустройство Центрального проспекта и прилегающих к нему территорий в Зеленограде было начато в мае этого года, работы идут на всем протяжении магистрали от Панфиловского проспекта до Солнечной аллеи, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В ходе благоустройства проводится расширение и ремонт тротуаров, пешеходные дорожки в скверах и зонах отдыха замостят плиткой.

«Вдоль проспекта установят 531 фонарь с энергосберегающими лампами, а также 714 новых антивандальных скамеек и урн», – отмечается в сообщении.

В рамках озеленения планируется высадить 250 деревьев и порядка 2,6 тысячи кустарников, уложить 99 тысяч квадратных метров газонов.

Для автомобилистов обустроят парковочные карманы на 811 машино-мест, а для пассажиров общес­твенного транспорта – 16 современных остановочных павильонов. Остановки «Кинотеатр «Электрон» и «Дом быта» отремонтируют, но сохранят их исторический облик.