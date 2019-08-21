РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 авг. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска управляющая компания заменила аварийный общедомовой кран в многоквартирном доме на улице Молодежная, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты участка санитарно-технических работ в северо-восточной части (Весенняя) Климовска управляющей организации МУП «СЕЗ» в результате обследования многоквартирного дома №7/6 на улице Молодежной приняли решение заменить аварийный общедомовый кран холодного водоснабжения. Работы выполнены, течь в подвале прекратилась», - говорится в сообщении.

Жители признали работу удовлетворительной и поблагодарили специалистов.