РИАМО - 21 авг. Жителям Подмосковья раздадут значки с российским триколором в честь празднования Дня флага, патриотический сувенир можно будет получить во всех многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг региона, говорится в сообщении пресс-службы МФЦ Московской области.
День Государственного флага Российской Федерации отмечается в России с 1994 года с выходом соответствующего указа президента РФ. Сотрудники всех МФЦ будут проводить акцию по раздаче значков в течении нескольких дней.
«Акция продлится три дня: 22, 23 и 24 августа. Ждем Вас в наших многофункциональных центрах!» — говорится в сообщении.
Родиной российского флага считается село Дединово в Луховицах. В 1667 году в селе Дединово по указу царя Алексея Михайловича появилась первая государственная судостроительная верфь. Здесь голландские и местные мастера построили первый русский военный корабль «Орел». Боевое судно спустили на воду на том месте, где сегодня стоят Троицкая церковь и памятная стела. Это событие произошло в мае 1668 года. «Орел» Алексея Михайловича стал предтечей морского флота, который позже создаст его сын Петр I. «Орел» был спущен на воду именно под российским флагом.
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