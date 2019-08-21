РИАМО – 21 авг. В связи с празднованием Дня городского округа Щелково 24 августа движение и стоянка транспортных средств будут частично ограничены, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«С 9:00 до 22:00 будет прекращено движение по улице Парковой (от площади Ленина до улицы Пушкина) и по улице Пушкина», – говорится в сообщении.

Кроме того, с 00:00 до 22:00 будет запрещена стоянка транспортных средств по улице Парковой и по улице Пушкина.

В Щелкове 24 и 25 августа августа отметят День городского округа. В программе: театральные встречи, развлекательные программы для детей, праздничный концерт, литературные выставки, познавательные квесты и другие мероприятия.