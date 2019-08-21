РИАМО - 21 авг. Сосудистые хирурги из больницы имени Виноградова в Москве спасли профессиональную танцовщицу от ампутации ноги, которую бы ей сделали при обращении к врачам на несколько часов позже, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения города Москвы.

Пациентка пришла с жалобами на боли в ноге и онемение стопы. Ей назначили осмотр у ангиохирурга и ряд диагностических исследований. В результате врачи выявили дефект бедренной артерии и вены на длительном протяжении – около пяти сантиметров. Если бы она провела в таком состоянии еще несколько часов, то вопрос бы уже стоял не в лечении ноги, а в ее ампутации для сохранения жизни пациентки.

«В течение семи часов сосудистые хирурги боролись за сохранение конечности. Была проведена сложная операция, которая включала выделение концов поврежденных сосудов и пластику аутотрансплантантом. То есть место дефекта артерии было закрыто частью собственного сосуда пациентки После операции кровоток сразу же восстановился», — говорится в сообщении.

В ходе операции девушка потеряла 0,7 литра крови. Кровопотеря была оперативно скорректирована врачом-анестезиологом и трансфузиологической бригадой.

Сегодня пациентка уже дышит самостоятельно, стабильная гемодинамика, нормальные показатели биохимического и общего анализа крови, прекрасно чувствует свою ногу и может шевелить пальцами и стопой.

Пациентке еще предстоит период реабилитации, но в скором времени девушка восстановится и сможет вернуться к своим тренировкам, но в более щадящем режиме.