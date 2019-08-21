РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 авг. Подольская хоккейная команда проведет 22 августа перед матчем со столичным «Динамо» автограф-сессию и мастер-класс трех игроков, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».



«В четверг, 22 августа, в Москве на катке Mega Ice в торговом центре «Авиапарк» на Ходынке в 13:30 состоится автограф-сессия и импровизированный мастер-класс трех игроков ХК «Витязь». Во встрече примут участие Никита Выглазов, Евгений Монс и Илья Шинкевич», - говорится в сообщении.

Организаторы приглашают всех желающих. На мероприятии можно будет сфотографироваться с хоккеистами команды. Далее в 15:00 в «Мегаспорте» болельщиков ждут на встрече «Динамо» Москва — «Витязь».