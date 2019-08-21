РИАМО - 21 авг. Либертарианская партия подала в мэрию столицы заявку на организацию шествия по бульварам 31 августа, сообщил председатель партии Сергей Бойко.

Ранее Либертарианская партия подавала заявление в мэрию на согласование шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова с митингом 25 августа. Власти предложили провести мероприятие без шествия по бульварам. Партия отказалась от этого варианта.

«На 25 августа мэрия нам так ничего и не согласовала. <…> Поэтому мы подали на шествие по бульварам на 31 августа», — написал Бойко в Facebook.

По его словам, оснований для отказа нет.

Как указано в уведомлении, фото которого опубликовал Бойко, участники шествия будут собираться в начале Страстного бульвара у Пушкинской площади. Маршрут шествия: Страстной бульвар – Петровский бульвар – Рождественский бульвар – Сретенский бульвар – проспект академика Сахарова, 12.

Шествие планируют провести с 14:00 до 17:00. Предполагаемое количество участников – 10 тысяч человек.

В столице уже провели несколько митингов, и санкционированных, и несанкционированных, в связи с выборами в Мосгордуму, на которые не зарегистрировали 57 кандидатов.