РИАМО - 21 авг. В столичном «Доме на Брестской» в рамках празднования Дня города 7 сентября проведут игровые викторины, лекции и детский квест по реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Впервые квест «Реновация глазами детей» прошел 19 августа, в нем приняли участие 14 ребят из центра социальной поддержки «Зюзино». Квест о реновации рассчитан на детей в возрасте от семи до 14 лет, продолжительность составляет 1 час, количество игроков варьируется (6-20 человек).

«В рамках игры специалисты «Дома на Брестской» рассказывают маленьким москвичам, что происходит в настоящее время в Москве, какие городские программы реализуются. В том числе понятным для ребят языком и в игровой форме доносят до них информацию о масштабном проекте - программе реновации», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов отметил, что согласно правилам, ребята получают задание построить новый дом для семьи Новиковых, участвующих в программе реновации. Путем жеребьевки они делятся на две команды. Затем ведущие задают 10 вопросов на строительную тему, за правильные ответы ребята получают блоки из пеноплекса для строительства дома.

По его словам, 7 сентября всех пришедших помимо квеста ждут лекция «Усадьбы Москвы», один из самых популярных квестов «По дороге из желтого кирпича», викторина «Знатоки мультфильмов», лекция «Благоустройство Москвы-реки», интерактивная игра «Борьба умов: Моя Москва».

«Посетители «Дома на Брестской» смогут принять участие в футуристической викторине «Дом-фантом», в ходе которой им предстоит определить, существуют ли указанные здания в реальном мире или это всего лишь полет фантазии архитектора», - добавляется в материале.

Все мероприятия – бесплатные. На квесты, лекции и викторины необходима предварительная регистрация по ссылке или по телефону: +7 (499) 250-35-82.