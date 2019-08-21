РИАМО - 21 авг. Мужчина после ДТП попал в Наро-Фоминскую больницу с двойным переломом бедра и травмами шейного отдела позвоночника, там медики провели ему операцию металлоостеосинтеза — установили на позвонке, который пострадал в результате аварии, металлическую пластину, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина отказался лечиться в Наро-Фоминском городском округе и покинул больницу, чтобы пройти лечение в другом регионе. Медики настоятельно рекомендовали ему носить специальный корсет, однако он этого делал. Ему стало хуже и он вернулся в Наро-Фоминскую больницу.

«Состояние пациента было угрожающим. В результате несоблюдения наших рекомендаций произошла угловая деформация шейного отдела позвоночника с миграцией пластинки, которая еще чуть-чуть и повредила бы спинной мозг, что привело бы к полной обездвиженности пациента. После подготовительного периода мы взяли мужчину на повторную операцию», - рассказал врач-нейрохирург Роман Кордаш.

Хирурги работали шесть часов, из-за того, что операция проводилась повторно. Медики использовали электронно-оптический преобразователь С-дуга, который позволил интраоперационно визуализировать процесс.

Пока прогнозов на длительный срок не дают. Однако успех операции был на лицо — на вторые сутки после хирургического вмешательства пациент сохранял подвижность конечностей. Сейчас он пребывает в травматологическом отделении, где восстанавливается после операции.

«В Московской области работают уникальные специалисты, готовые оказать медицинскую помощь в самых сложных случаях. Но хотелось бы обратить внимание пациентов на необходимость ответственно относиться к своему здоровью и внимательно выполнять все медицинские рекомендации», - сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.