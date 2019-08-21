РИАМО – 21 авг. Согласно данным опроса ВЦИОМ, свыше 80% жителей России не любят фотографироваться, сообщает Федеральное агентство новостей.

Исследование провели 16 августа среди россиян старше 18 лет. В опросе участвовали 1,6 тысячи респондентов.

«Не любят фотографироваться 82% россиян. Чаще всего такой ответ давали мужчины – 84%. О нелюбви к собственным снимкам сообщили также 79% женщин», – говорится в сообщении.

По данным опроса, 47% опрошенных считают, что получаются на фотографиях некрасивыми. Чаще всего на это жалуются представительницы прекрасного пола (52%). Претензии к себе на фотоснимках есть и у 39% мужчин.

Чаще всего при фотографировании жители России используют мобильный телефон или смартфон (82%). 15% россиян заявили, что предпочитают для этих целей цифровой фотоаппарат. Пленочный фотоаппарат или Polaroid использует 1% респондентов.

Более половины участников соцопроса (59%) выкладывают свои фото «ВКонтакте», 49% выбирают соцсеть «Одноклассники». Сервисом Instagram пользуются 44% респондентов.