РИАМО - 21 авг. В Подмосковье активно ведется работа по обеспечению безаварийности электросетей, уже заменено почти 500 километров проводов, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«С начала 2019 года в Московской области заменено 486 километров неизолированного провода на самонесущий изолированный провод. Применение СИП позволит снизить показатели аварийности и сократить время проведения аварийно-восстановительных работ в случае технологического нарушения», - говорится в сообщении.

Новые провода являются наиболее устойчивыми к тяжелым погодным условиям, поэтому их замена важна в преддверии осенне-зимнего сезона. К тому же, СИПы устойчивы и к механическим повреждениям — если на такой провод упадет дерево, то он не порвется.