РИАМО (КОРОЛЕВ) – 22 авг. В четверг во время прямого эфира глава Королева Александр Ходырев ответит на вопросы жителей, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Прямой эфир начнется в 20:00 на телеканале «Королев-ТВ».

«Градостроительную политику, развитие сферы ЖКХ и благоустройство города жители Королева смогут обсудить с главой города Александром Ходыревым в прямом эфире 22 августа», – говорится в сообщении.

Вопросы главе города можно отправлять по электронной почте news@korolev-tv.ru и через аккаунт Ходырева в Instagram – @a.hodirev. Также свои заявки можно оставить по телефону студии: 8(495)123-32-23. Звонки будут приниматься и во время эфира.