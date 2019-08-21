РИАМО - 21 авг. Жилой многоквартирный дом на 187 квартир построят по программе реновации в Москве по адресу: район Южнопортовый, улица Петра Романова, владение 18, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Проект предусматривает возведение двухсекционного монолитного жилого строения, общая площадь квартир в котором составит порядка 10,48 тысячи квадратных метров. Планируется сделать его фасады бежевого цвета с яркими салатовыми и оранжевыми акцентами, а также установить на них специальный короб, в котором будут спрятаны кондиционеры. Все балконы здания будут застеклены.

«В настоящее время строители возводят монолитные конструкции подземной части и первого этажа здания. Ввести жилой дом в эксплуатацию мы планируем в 2021 году», - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Согласно проекту 34 квартиры в новом доме будут однокомнатными, 134 сделают двухкомнатными, а еще 19 — трехкомнатными. При этом три квартиры в первой секции здания будут оборудованы специально для маломобильных граждан. В обеих секциях дома установят по два пассажирских лифта — грузоподъемностью в 400 килограммов и одну тонну.

На первом этаже здания найдется место под нежилые помещения — под них выделят 761,5 квадратного метра. Также дом будет оборудован собственной подземной автостоянкой и парковочными местами на придомовой территории.

Как отметил Бочкарев, в районе Южнопортовый находится 27 жилых домов, включенных в программу реновации. Их общая площадь составляет порядка 77,65 тысячи квадратных метров. В районе подобрано две стартовые площадки и продолжается работа по подбору новых.