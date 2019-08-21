РИАМО – 21 авг. Внучка скончавшейся актрисы Александры Назаровой – 10-летняя Саша – останется с единственным опекуном, сестрой покойного мужа Назаровой, сообщает Федеральное агентство новостей.

После смерти мужа Назарова воспитывала своего сына Дмитрия вместе с мамой. Внучке Назаровой было всего два года, когда ее 41-летнего отца не стало. Про бывшую жену сына и мать внучки Назарова никогда не рассказывала.

«Сейчас внучка находится в детском лагере в Анапе. Назарова давно составила завещание, переписав все свое имущество на нее. У девочки есть еще один опекун — сестра дедушки девочки (мужа Назаровой)», – сказал источник агентства в театральных кругах.

Назарова была владелицей двухкомнатной квартиры на 2-й Пугачевской улице в Москве. Теперь жилье отойдет внучке по наследству.

Народная артистка России, актриса театра имени Ермоловой Александра Назарова скончалась 20 августа. Она работала в театре имени Ермоловой с 1965 года. Назарова снялась более чем в 100 фильмах и телесериалах, среди которых «А если это любовь?», «Граница. Таежный роман», «Принцесса на бобах», «Возвращение Мухтара», «Ночной дозор» и другие. Также она занималась озвучиванием мультфильмов.

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