РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 авг. Жители подмосковного Красногорска в четверг смогут присоединиться к акции «В цвете своей страны», посвященной Дню государственного флага РФ, сообщается в группе МУ «Молодежный центр» в соцсети «ВКонтакте».

«В честь Дня государственного флага Российской Федерации на территории городского округа Красногорск пройдет акция «В цвете своей страны». Приходи и получи ленточку, выполненную в цветах российского флага: белом, синем и красном», – говорится в сообщении.

Акция пройдет с 18:00 в районе железнодорожной станции «Павшино» и сквера на улице Речная.