РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 авг. В четверг посетителям офисов МФЦ в подмосковном Подольске раздадут значки с изображением триколора в честь Дня государственного флага России, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Акция, в ходе которой посетителям МФЦ будут дарить значки с изображением российского триколора, пройдет в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Подольска 22 августа. Мероприятие приурочено ко Дню государственного флага Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Значки будут раздавать по четырем адресам МФЦ в Подольске: в центральном офисе на улице Кирова, дом №39; в филиале «Подольский» на улице Высотная, дом №6; в филиале «Климовский» в отделении «Весенняя» на улице Заводская, дом №7; филиал «Климовский», отделение «Гривно» на улице Железнодорожная, дом №3.

Акция в МФЦ реализуется в рамках проекта «Чуткая власть».

В нынешнем году праздник будет отмечаться 25-й раз.