РИАМО - 22 авг. Обучающий семинар «Практика увеличения экспорта в страны Европейского Союза» для предпринимателей Подмосковья проведут в Красногорске в четверг, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«22 августа 2019 года Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области проведет обучающий семинар «Практика увеличения экспорта в страны Европейского Союза». Мероприятие пройдет с 14:00 до 16:00», – говорится в сообщении.

Семинар состоится по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, 4, строение 1, БЦ «Кубик», вход «В», 11 этаж, конференц-зал Торгово-промышленной палаты Московской области.

В ходе семинара экспортеры Подмосковья смогут узнать о тонкостях открытия и ведения бизнеса со странами ЕС, позволяющие не только снизить затраты при поставках в Европу, но и получить кредиты по европейским ставкам.

Ключевыми темами семинара станут: практические бизнес-модели по использованию инструментов повышения эффективности экспорта, дающие возможность сократить до 20% затрат при поставках в ЕС; возможности получения дополнительных доходов при ведении бизнеса со странами ЕС за счет оптимизации цепочки управления товаропотоком; нюансы получения кредитов по ставкам европейских банков; способы получения безвозвратных европейских субсидий на развитие бизнеса.