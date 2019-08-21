РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 авг. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) из подмосковного Подольска разработал экипировку второго поколения «Ратник» для международных российско-египетско-белорусских учений «Защитники дружбы-2019», сообщается на сайте предприятия.

«Военнослужащие Египта используют российскую боевую экипировку второго поколения «Ратник» на международных российско-египетско-белорусских учениях «Защитники дружбы-2019». Комплекты боевой экипировки «Ратник», головным разработчиком которых является АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в Госкорпорацию Ростех), вручены 150 египетским десантникам, участвующим в учениях на полигоне Дубровичи под Рязанью», – говорится в сообщении.

Договоренность о том, что египетские военнослужащие будут использовать российское оружие, в частности автомат АК-74М с комплектом модернизации КМ-АК «Обвес» и боевую экипировку, была достигнута еще при планировании учений. Торжественная церемония вручения оружия и экипировки прошла в ходе предварительного этапа маневров. Сейчас египетские десантники осваивают и экипировку и оружие. Активная фаза учения пройдет 26-28 августа.

Всего в международных маневрах принимают участие более 1000 военнослужащих, в том числе от Воздушно-десантных войск России – 650, от вооруженных сил Египта – более 150 и от Республики Беларусь – 250 человек. Также задействовано свыше 100 единиц боевой техники и самолеты Ил-76.

Переодевание иностранных военнослужащих в российскую боевую экипировку в ходе международных учений уже становится традицией. Например, в ходе недавних Армейских международных игр-2019, проходивших на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Алексея Прошлякова, зарубежных участников конкурсов также снабдили комплектами российской боевой экипировки второго поколения «Ратник». Экипировку опробовали представители Вьетнама, Китая, Лаоса, Монголии и Пакистана.